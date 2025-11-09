Поджёг газ зажигалкой: В Тульской области задержали виновника обрушения жилого дома

Следственные органы Тульской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркино. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, 37-летнему задержанному предъявлено обвинение по статье 111, часть 2, пункт «в» УК, которая предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших общеопасным способом.

В Тульской области задержали виновника обрушения жилого дома. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области

По информации правоохранителей, в субботу ночью мужчина, проживающий в квартире на первом этаже дома, где произошло частичное обрушение, совершил умышленное действие: он снял заглушки с газового оборудования. Это привело к утечке природного газа в его жилище. Затем, используя зажигалку, он спровоцировал взрыв.

Вследствие этого обрушились стена первого подъезда, крыша и перекрытия второго и третьего этажей. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Следователи также начали расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).

Напомним, утром 8 ноября в Тульской области произошло обрушение подъезда жилого дома из-за взрыва газа. В трёхэтажном здании в посёлке Куркино частично разрушен первый подъезд, пострадало четыре человека. Погибших, к счастью, нет. СК возбудил уголовное дело для установления точных причин чрезвычайной ситуации, а для жильцов организован временный пункт размещения.