10 ноября, 03:42

На Камчатке зафиксировали девять афтершоков и пепельный шлейф вулкана Шивелуч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

За прошедшие сутки у берегов Камчатки зафиксировано девять афтершоков магнитудой до 5,8, включая один ощутимый подземный толчок. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 9 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков от 4,9 до 5,8. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок», — сообщили представители МЧС в Telegram-канале.

Также над вулканом Шивелуч наблюдается шлейф ресуспендированного пепла, представляющий опасность для авиации. По данным KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф высотой до 3 километров протянулся на 50 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код для вулкана установлен на уровне «Оранжевый».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки сейсмологи зарегистрировали у побережья Камчатки семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9. Один из толчков был ощутим для местных жителей. Все зарегистрированные подземные толчки связаны с мощным землетрясением, произошедшим 30 июля. Также на полуострове ведётся постоянное наблюдение за вулканической активностью, специалисты отслеживают состояние нескольких вулканов, рекомендуя местным жителям и туристам воздерживаться от приближения к ним в целях безопасности.

