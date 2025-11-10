Стоимость фьючерса на золото превысила отметку в $4 050 впервые с 30 октября

На Нью-Йоркской товарной бирже Comex зафиксирован значительный рост котировок золота. Согласно данным торговой платформы, стоимость декабрьского фьючерсного контракта на драгоценный металл с исполнением в 2025 году преодолела уровень в 4050 долларов за одну тройскую унцию.

На момент 04:22 по московскому времени ценовой показатель достиг отметки в 4054,30 доллара, что демонстрирует увеличение на 1,16 процента. Спустя всего 14 минут, к 04:36 мск, стоимость золота продолжила укрепляться, поднявшись до 4061,90 доллара за унцию. Темп прироста за этот период ускорился до 1,35 процента.

Ранее сообщалось, что российский Минфин с 10 ноября по 4 декабря 2025 года намерен продать иностранную валюту и золото на сумму 2,7 миллиарда рублей. Так, ежедневный объём продаж будет равняться 0,1 миллиарда рублей. Это существенно ниже текущего уровня — в период с 7 октября по 7 ноября ведомство продавало валюту и золото на сумму 13,9 миллиарда рублей при дневном объёме 0,6 млрд. Месяцем ранее данный показатель находился на уровне 1,4 млрд рублей в день.