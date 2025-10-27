Золото резко подешевело, опустившись почти до $4000 за тройскую унцию

Торги на бирже Comex показали снижение стоимости декабрьских фьючерсов на золото: к 14:40 мск цена упала на 2,5% до $4033 за тройскую унцию. К 15:40 мск темп падения замедлился до 2,21%, и цена составила $4046,5.

Эти колебания происходят на фоне исторически высоких показателей: 15 октября фьючерс на золото на Comex достиг рекордных $4210 за унцию, а 13 октября превысил $4100. Повышенный интерес к золоту ранее был вызван приостановкой деятельности американского федерального правительства. Шатдаун, начавшийся 1 октября и ставший первым с 2019 года, вызван неспособностью Конгресса утвердить бюджет из-за партийных разногласий. По данным Bloomberg, это одна из самых продолжительных остановок работы правительства в истории США.

Ранее россиян предупредили о рисках при инвестициях в рубль и золото. Экономист Андрей Марголин отметил, что рубль остаётся устойчивым даже на фоне санкций, а золото по-прежнему считается надёжным активом. Тем не менее, любые вложения требуют финансовой грамотности и понимания рисков.