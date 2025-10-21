Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 04:21

Россиян предупредили о рисках при инвестициях в рубль и золото

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Минфин России посоветовал гражданам хранить сбережения в рублях и золоте. Однако экономист, доктор наук Андрей Марголин в беседе с «Постньюс» призвал не воспринимать этот совет как универсальное правило.

По словам эксперта, всё зависит от человека: кто-то готов рисковать, а кто-то предпочитает спокойствие и стабильность.

«Если дать одинаковый совет всем, для кого-то он будет совершенно неподходящим», – подчеркнул Марголин.

Он отметил, что рубль остаётся устойчивым даже на фоне санкций, а золото по-прежнему считается надёжным активом. Тем не менее, любые вложения требуют финансовой грамотности и понимания рисков.

«Зарабатывать нужно там, где ты профессионал, а инвестировать – только ради сохранения средств», – резюмировал экономист.

«Богачей надо трясти»: В Госдуме назвали примерную сумму налога на роскошь
«Богачей надо трясти»: В Госдуме назвали примерную сумму налога на роскошь

Ранее Life.ru писал, что золото обновило исторический максимум, превысив 4350 долларов за тройскую унцию. Всего за несколько часов металл подорожал почти на 3% и продолжает расти на фоне геополитической нестабильности.

Вс\ самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar