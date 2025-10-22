Экономист объяснил, почему резкое падение цены на золото — всего лишь коррекция рынка

Падение стоимости золота примерно на 5%, до $4131 за тройскую унцию, стоит рассматривать лишь как коррекцию рынка, пускай и заметную. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж Александр Шнейдерман в беседе с RT.

Эксперт считает, что с фундаментальной точки зрения у золота по-прежнему есть потенциал для обновления исторических максимумов. Этот актив, как правило, интересен терпеливым и консервативным инвесторам.

«Пока же на фоне шатдауна и отсутствия важной макроэкономической статистики из США возможны заметные всплески волатильности», — отметил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость золота упала ниже отметки в 4 050 долларов за тройскую унцию. С 13 октября 2025 года это стало самым низким показателем. До этого цена каждый раз обновляла рекорд.