Стоимость золота упала ниже $4 050 за тройскую унцию впервые с 13 октября

На торгах Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, зафиксировано значительное снижение стоимости фьючерсных контрактов на золото с поставкой в декабре 2025 года. По данным торговой площадки, цены обвалились более чем на семь процентов, опустившись ниже отметки в 4 050 долларов за тройскую унцию, что стало самым низким показателем с 13 октября 2025 года.

Согласно информации на 03:10 по московскому времени, стоимость драгоценного металла упала на 7,55 процента, достигнув 4 030,4 доллара за тройскую унцию. К 03:15 мск темпы падения несколько замедлились, и цена золота стабилизировалась на уровне 4 044,9 доллара за унцию, что соответствует снижению на 7,21 процента.

Кроме того, накануне сообщалось, что стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex продолжает снижаться. Она потеряла более четырёх процентов своей стоимости. Цена на драгметалл составляла 49,55 доллара за тройскую унцию, что означает падение на 3,57%.