Индекс Мосбиржи снизился на 4% по итогам торгов 21 октября

Торги на Московской бирже 21 октября завершились снижением котировок в результате публикаций СМИ об отмене встречи американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи и аналитиков.

К закрытию сессии индекс Мосбиржи опустился на 4,1%, составив 2 632,42 пункта. Индекс РТС снизился на 4,08% — до 1 019,41 пункта, а индекс в юанях потерял 5,23%, остановившись на отметке 1 063,09.

Аналитик из «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал, что после четырёх сессий роста более чем на 8% часть инвесторов решила зафиксировать прибыль. По его словам, на котировки повлияли сообщения зарубежных СМИ о возможной задержке переговоров министра иностранных дел РФ и госсекретаря США, а также перенос саммита лидеров стран. Кроме того, дополнительное давление возникает из-за грядущего 19-го пакета санкций ЕС.

Эксперт Валерия Попова из ИК «Риком-траст» указала, что внимание участников рынка смещено на заседание Банка России 24 октября. Замедление инфляции при сохраняющихся высоких прогнозах может привести к сохранению ключевой ставки без изменений.

А ранее лидер политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с министром финансов Антоном Силуановым заявил, что снижение нижней границы НДС для малого бизнеса может обернуться крахом для сотен семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий. Он предложил проработать поправку ко второму чтению бюджета и поднять нижнюю границу НДС до «нормального уровня».