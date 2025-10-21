Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 14:34

«Новые люди» предупредили о возможном крахе малого бизнеса из-за снижения границы НДС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с министром финансов Антоном Силуановым заявил, что снижение нижней границы НДС для малого бизнеса может обернуться крахом для сотен семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий.

«IT-компаниям как минимум придётся сокращать сотрудников. Тысячи хороших специалистов могут уехать заграницу. При этом бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить», — отметил Нечаев.

Он предложил совместно с Минфином проработать поправку ко второму чтению бюджета и поднять нижнюю границу НДС до «нормального уровня». Кроме того, Нечаев выступил за сохранение льгот по НДС для разработчиков российского программного обеспечения, чтобы поддержать отрасль и предотвратить отток специалистов за рубеж.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили обеспечить малый и средний бизнес бесплатным Wi-Fi через государственные точки доступа на время отключений мобильного интернета. Периодические перебои связи парализуют работу предпринимателей, зависящих от онлайн-касс, эквайринга и платформенных сервисов, нанося ущерб экономике региона.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
