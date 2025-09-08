В ГД предложили бесплатно подключать малый бизнес к государственному Wi-Fi
Обложка © Life.ru
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой обеспечить малый и средний бизнес бесплатным Wi-Fi от государственных точек доступа в периоды отключений мобильного интернета. С соответствующим обращением к руководителям регионов, как сообщает РИА «Новости», направили Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.
Парламентарии указали, что периодические отключения связи парализуют работу предпринимателей, зависящих от онлайн-касс, эквайринга и платформенных сервисов, что наносит ущерб экономике региона. Они считают, что повсеместное внедрение такой меры позволит сохранить экономическую активность и снизить убытки бизнеса.
«В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным. — Прим. Life.ru) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе. — Прим. Life.ru)», — говорится в документе.
В обращении отмечается, что в некоторых регионах такая практика уже существует и она помогает предпринимателям поддерживать стабильную деятельность в периоды отсутствия связи.
Ранее Life.ru сообщал о появлении в Ростовской области специальной карты с точками бесплатного Wi-Fi. В регионе уже работает 800 таких зон, а список постоянно пополняется. Эта инициатива была реализована после многочисленных жалоб жителей на перебои с мобильным интернетом.