Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:58

В ГД предложили бесплатно подключать малый бизнес к государственному Wi-Fi

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» выступили с инициативой обеспечить малый и средний бизнес бесплатным Wi-Fi от государственных точек доступа в периоды отключений мобильного интернета. С соответствующим обращением к руководителям регионов, как сообщает РИА «Новости», направили Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.

Парламентарии указали, что периодические отключения связи парализуют работу предпринимателей, зависящих от онлайн-касс, эквайринга и платформенных сервисов, что наносит ущерб экономике региона. Они считают, что повсеместное внедрение такой меры позволит сохранить экономическую активность и снизить убытки бизнеса.

«В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным. — Прим. Life.ru) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе. — Прим. Life.ru)», — говорится в документе.

В обращении отмечается, что в некоторых регионах такая практика уже существует и она помогает предпринимателям поддерживать стабильную деятельность в периоды отсутствия связи.

Хасбик махнул рукой на блогерство и ушёл в малый бизнес после введения запрета на рекламу
Хасбик махнул рукой на блогерство и ушёл в малый бизнес после введения запрета на рекламу

Ранее Life.ru сообщал о появлении в Ростовской области специальной карты с точками бесплатного Wi-Fi. В регионе уже работает 800 таких зон, а список постоянно пополняется. Эта инициатива была реализована после многочисленных жалоб жителей на перебои с мобильным интернетом.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • Новые люди
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar