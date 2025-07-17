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Регион
17 июля, 12:28

В Ростовской области появилась карта мест с бесплатным Wi-Fi

Слюсарь: В Ростовской области появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

В Ростовской области появилась специальная карта, которая показывает точки с бесплатным Wi-Fi. Как отметил врио губернатора Юрий Слюсарь, сегодня в регионе работает 800 подобных мест, их список постоянно обновляется.

Фото © gisro.donland.ru

Фото © gisro.donland.ru

Инициатива появилась после многочисленных жалоб от жителей из-за перебоев работе мобильного интернета. Для этих целей Слюсарь получил специалистам минцифры составить карту, на которой указаны места, где можно подключиться к Wi-Fi. Найти точки можно на сайте «Геоинформационная система Ростовской области». На данный момент работает более 800 мест, списки постоянно пополняются

«Прошу с пониманием отнестись к ситуации, когда интернет-соединение может быть временно отключено для обеспечения работы систем ПВО. Это делается для нашей с вами безопасности», — написал он в своём телеграм-канале.

Однако Слюсарь отметил, что уже сейчас у некоторых граждан возникают трудности с поиском точек. Это происходит из-за того, что на сайт оказывается нагрузка, ведь им пользуется одновременно большое количество людей. Врио губернатора подчеркнул, что вопрос по налаживанию работы он поручил профильным службам.

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Напомним, что сбои в работе мобильного интернета в Ростовской области наблюдаются с июня. Аналогичные проблемы встречаются и в других регионах. В частности в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, а также в республиках Тыва и Якутия и на Дальнем Востоке — в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Юлия Сафиулина
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