В Ростовской области появилась карта мест с бесплатным Wi-Fi

В Ростовской области появилась специальная карта, которая показывает точки с бесплатным Wi-Fi. Как отметил врио губернатора Юрий Слюсарь, сегодня в регионе работает 800 подобных мест, их список постоянно обновляется.

Инициатива появилась после многочисленных жалоб от жителей из-за перебоев работе мобильного интернета. Для этих целей Слюсарь получил специалистам минцифры составить карту, на которой указаны места, где можно подключиться к Wi-Fi. Найти точки можно на сайте «Геоинформационная система Ростовской области». На данный момент работает более 800 мест, списки постоянно пополняются

«Прошу с пониманием отнестись к ситуации, когда интернет-соединение может быть временно отключено для обеспечения работы систем ПВО. Это делается для нашей с вами безопасности», — написал он в своём телеграм-канале.

Однако Слюсарь отметил, что уже сейчас у некоторых граждан возникают трудности с поиском точек. Это происходит из-за того, что на сайт оказывается нагрузка, ведь им пользуется одновременно большое количество людей. Врио губернатора подчеркнул, что вопрос по налаживанию работы он поручил профильным службам.