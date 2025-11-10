В Пермском крае начался набор добровольцев для защиты особо важных объектов

В Пермском крае объявлен набор добровольцев в подразделения для охраны критически важных объектов. Мера направлена на защиту инфраструктуры от различных угроз, включая вражеские беспилотники. Участники программы получат статус военнослужащих и полагающиеся социальные гарантии.

«Резервисты, задействованные для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих. В числе льгот — денежное довольствие, которое зависит от региона и характера службы. В Пермском крае регулярные выплаты составят от 4 до 7 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант».

Соответствующий закон был подписан 4 ноября. Согласно ему, возрастные ограничения для резервистов зависят от звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для офицеров — от 60 до 65 лет. Кандидаты должны иметь категорию годности не ниже «Б», среднее образование (не менее 9 классов) и отсутствие судимости.

Ранее Минобороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Резервисты будут направляться на специальные сборы для защиты объектов критической инфраструктуры и других объектов жизнеобеспечения. Организация и проведение таких сборов возлагается на военное ведомство. На участников будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, проходящих военные сборы. Документ закрепляет порядок участия россиян в мобилизационном резерве и регулирует их задачи при защите важных объектов.