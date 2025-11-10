Индексация страховых пенсий в России пройдёт с 1 января 2026 года

Член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2026 году обязательной индексации подлежат выплаты для всех 43 миллионов российских пенсионеров. Конкретные сроки повышения она уточнила в беседе с «Лентой.ру».

Депутат сообщила, что в бюджете, принятом в первом чтении, уже предусмотрены средства на индексацию страховых пенсий для почти 38 миллионов получателей. Согласно её заявлению, выплаты будут увеличены на 7,6%, начиная с 1 января 2026 года.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока стоит у нас увеличение денежного довольствия на 4 процента, но это пока, это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию», — уточнила парламентарий.

Ранее Life.ru назвал пять способов набрать пенсионные баллы, помимо высокой зарплаты. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. На 2026 год Правительство России постановлением от 31 октября 2025 года утвердило новую предельную величину базы для начисления страховых взносов на 2026 год — 2 979 000 рублей. За 10 баллов 248 250 рублей в месяц. Подробнее — в материале Life.ru.