Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 05:20

Учёные допустили возможность существования жизни в океане спутника Сатурна Энцелада

Обложка © Wikipedia / NASA

Обложка © Wikipedia / NASA

Океан, скрытый под ледяной корой Энцелада — шестого по величине спутника Сатурна, — может быть пригодным для существования жизни. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере.

Учёные зафиксировали значительный поток тепла на северном полюсе Энцелада, что опровергает прежние представления о геологической «спячке» этой части спутника. Ранее считалось, что тепловая активность ограничивается только южным полюсом.

«Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нём жизни», — отметил старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.

По расчётам исследователей, совокупные теплопотери спутника составляют около 54 гигаватт, что сопоставимо с количеством энергии, вырабатываемой приливными силами. Этот баланс, считают учёные, позволяет океану Энцелада оставаться жидким на протяжении миллиардов лет — а значит, создавать устойчивые условия, в которых могут существовать формы внеземной жизни.

Астрономы обеспокоены риском «‎схлопывания» Вселенной
Астрономы обеспокоены риском «‎схлопывания» Вселенной

Ранее Life.ru писал, что российские учёные предложили сделать Луну перевалочной базой для дальнейших космических миссий. Первые пилотируемые полёты туда планируют уже после 2030 года, а дальше – дорога на Марс.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar