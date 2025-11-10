Учёные допустили возможность существования жизни в океане спутника Сатурна Энцелада

Океан, скрытый под ледяной корой Энцелада — шестого по величине спутника Сатурна, — может быть пригодным для существования жизни. К такому выводу пришла международная группа исследователей из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере.

Учёные зафиксировали значительный поток тепла на северном полюсе Энцелада, что опровергает прежние представления о геологической «спячке» этой части спутника. Ранее считалось, что тепловая активность ограничивается только южным полюсом.

«Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нём жизни», — отметил старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.

По расчётам исследователей, совокупные теплопотери спутника составляют около 54 гигаватт, что сопоставимо с количеством энергии, вырабатываемой приливными силами. Этот баланс, считают учёные, позволяет океану Энцелада оставаться жидким на протяжении миллиардов лет — а значит, создавать устойчивые условия, в которых могут существовать формы внеземной жизни.

