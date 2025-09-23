Россия бросила вызов космосу: Учёный объяснил, зачем колонизировать Луну

Российские исследователи намерены колонизировать Луну, сделав её плацдармом для дальнейшего освоения космоса, причём первые отечественные пилотируемые миссии запланированы на период после 2030 года. О целях и сроках лунной программы «Вечерней Москве» рассказал историк, кандидат исторических наук Кирилл Сорокин.

Эксперт отметил, что интерес к спутнику возник ещё в античности, но качественный скачок произошёл с запуском советских станций, преемниц которых — «Луну-26» и «Луну-27» — планируют отправить в ближайшие годы. Главный смысл колонизации, по мнению специалиста, заключается в экономической выгоде.

«За последние 70 лет стало известно, что Луна может помочь нашей экономике. Там можно добывать гелий-3 — перспективное топливо для термоядерных реакторов. Это обеспечит нашей планете чистую и почти безграничную энергию», — отметил эксперт.

Историк подчеркнул, что ключевое значение Луны — стать перевалочным пунктом на пути человечества к другим планетам. Освоив выживание на спутнике, цивилизация сможет сделать следующий шаг к превращению в межзвёздную.

В начале сентября агентство NASA сообщило, что астронавты проведут на Луне от 8 до 12 дней. США начнут с доставки грузов на Луну, чтобы подготовить почву для развёртывания своего «базового лагеря».