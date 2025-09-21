В США объяснили, почему страна проиграет Китаю в лунной гонке и причём здесь Илон Маск

Соединённые Штаты рискуют не успеть высадить астронавтов на Луну в 2027 году и проиграть в гонке с Китаем. Основная причина — задержки со стороны компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает газета The New York Times.

Проект многоразового космического корабля Starship, который NASA считает ключевым для миссии Artemis III, сталкивается с серьёзными проблемами. Из последних четырёх испытаний три завершились взрывами. Запланированное на этот год топливное испытание перенесли минимум на 2026 год. В NASA признают, что высадку астронавтов на Луне могут отложить до 2028 года и даже позже, отмечает издание.

«Тем не менее, проект лунного посадочного модуля SpaceX сильно отстаёт от графика. Всё больше возникает сомнений в том, что Соединённые Штаты смогут обойти Китай, у которого есть собственный план с целевой датой посадки на Луну в 2030 году», — указывают журналисты.