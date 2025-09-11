Мессенджер MAX
10 сентября, 23:27

В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

В NASA подтвердили введение ограничений для граждан Китая. Пресс-секретарь космического агентства Бетани Стивенс сообщила РИА «Новости», что представителей КНР лишили доступа к информационным системам и объектам NASA.

«NASA приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сети, чтобы обеспечить безопасность нашей работы», — сообщила официальный представитель американского космического агентства.

Напомним, 10 сентября исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи сообщил, что американская сторона примет меры, чтобы не позволить Китаю обогнать себя в сфере исследований Луны.

Напомним, ранее глава Министерства транспорта США Шон Даффи заявил, что американские астронавты, которые отправятся на Луну в рамках предстоящей миссии Artemis III, пробудут на поверхности сателлита от восьми до двенадцати дней. Прилунение запланировано на середину 2027 года, в случае успеха это будет первая за более чем полвека высадка человека на естественный спутник Земли.

