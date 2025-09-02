Мессенджер MAX
2 сентября, 20:31

«Мы первые»: Трамп заявил о новом рывке США в космической гонке

Трамп: США перестали отставать от России и Китая в космической гонке

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка больше не уступает России и Китаю в космической гонке и теперь занимает первое место. По словам американского лидера, ещё недавно Вашингтон серьёзно отставал от Москвы и Пекина, однако ситуация изменилась.

«Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.

Ранее Life.ru писал, что летом в США прошли переговоры главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и американского министра транспорта, исполняющего обязанности директора NASA Шона Даффи. Это была первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года. Представители Москвы и Вашингтона договорились о совместной эксплуатации МКС до 2028 года.

