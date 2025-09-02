«Мы первые»: Трамп заявил о новом рывке США в космической гонке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка больше не уступает России и Китаю в космической гонке и теперь занимает первое место. По словам американского лидера, ещё недавно Вашингтон серьёзно отставал от Москвы и Пекина, однако ситуация изменилась.