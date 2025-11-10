Смольянинова* повторно оштрафовали за неуплату предыдущего штрафа

Актёр Артур Смольянинов* оштрафован в двукратном размере за неуплату в срок предыдущего административного штрафа. Соответствующее постановление было вынесено судом в Москве, о чём свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

«Пятого ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания», — следует из материалов дела.

Точная сумма нового штрафа и суть первоначального нарушения не сообщаются. При этом отмечается, что суд рассмотрит ещё два аналогичных административных дела по неуплате штрафов 10 и 21 ноября.

Напомним, что Смольянинов* был заочно арестован по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, а также о возбуждении ненависти либо вражды в Сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил актёра в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов и неоднократно привлекался к ответственности за несоблюдение законодательства об иностранных агентах.

Ранее Смольянинов* уже сталкивался с двумя штрафами в России, общая сумма, которую актёр должен был уплатить, составила 6 и 10 тысяч рублей. В официальных документах не содержится информации о том, какой автомобиль использовался и кто находился за рулем во время совершения этих нарушений.

