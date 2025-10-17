Актёра Смольянинова* дважды оштрафовали за неуплату дорожных штрафов

Актёр Артур Смольянинов* дважды подвергся штрафным санкциям в России за неоплаченные автомобильные штрафы. Информация об этом содержится в судебных материалах, пишет РИА «Новости».

Согласно документам, в начале февраля текущего года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение порядка оплаты проезда по платным дорогам. В том же месяце актёр получил штраф в размере 5 тысяч рублей за неоплаченную парковку в Москве. В связи с тем, что штрафы не были погашены в установленный законом срок, на Смольянинова* составили два протокола о нарушении КоАП, касающиеся уклонения от исполнения административного наказания. Судебный участок мирового судьи московского района Коньково дважды привлёк артиста к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на Смольянинова*, составила 6 и 10 тысяч рублей соответственно. В материалах дела не уточняется, какое транспортное средство использовалось и кто находился за рулём в момент совершения нарушений.

В судебных документах также говорится, что мировым судьёй будет рассмотрен ещё один аналогичный протокол, составленный в отношении Смольянинова*. Заседание назначено на 5 ноября.

Российские власти заочно арестовали Смольянинова* по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, а также о возбуждении ненависти и вражды в Сети. Он объявлен в международный розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге 18-летняя певица Диана Логинова, выступающая под псевдонимом Наоко, получила 13 суток ареста за исполнение песен артистов, признанных иностранными агентами. В отношении девушки был составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка. Помимо этого, двое музыкантов группы Stoptime также были арестованы за организацию несанкционированного уличного концерта с использованием гитары, барабанов и исполнение песен иноагентов.

