Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 18:26

Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч по закону об иноагентах

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актёра Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», говорится в публикации.

У Смольянинова* изъяли «мазду» из-за долгов
У Смольянинова* изъяли «мазду» из-за долгов

Ранее Артур Смольянинов* стал фигурантом очередного исполнительного производства. Поводом стал непогашенный долг по кредиту на сумму чуть менее 95 тысяч рублей. Приставы уже начали принудительное взыскание средств опального артиста.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Артур Смольянинов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar