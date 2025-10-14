Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч по закону об иноагентах
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Актёра Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в публикации.
Ранее Артур Смольянинов* стал фигурантом очередного исполнительного производства. Поводом стал непогашенный долг по кредиту на сумму чуть менее 95 тысяч рублей. Приставы уже начали принудительное взыскание средств опального артиста.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иностранных агентов Минюста России.