Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч по закону об иноагентах

Актёра Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее Артур Смольянинов* стал фигурантом очередного исполнительного производства. Поводом стал непогашенный долг по кредиту на сумму чуть менее 95 тысяч рублей. Приставы уже начали принудительное взыскание средств опального артиста.

