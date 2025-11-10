На Камчатке возбудили дело против экс-педагога за оправдание терроризма

На Камчатке против бывшей учительницы, ранее уволенной за распространение фейков о российской армии, сотрудники УФСБ возбудили новое уголовное дело. Женщину обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщило издание «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

«Фигурантка разместила в Telegram-канале две видеозаписи с призывами к насильственному свержению власти», — говорится в материалах следствия.

Дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности»). Ранее, в сентябре, экс-учительницу арестовали по статье 282.2 УК РФ за участие в деятельности экстремистской организации.

Следствие полагает, что опубликованные в Telegram видеозаписи содержат призывы к изменению конституционного строя России через вооружённую борьбу. Параллельно продолжается расследование первого уголовного дела: женщину обвиняют в активном участии в запрещённой экстремистской организации с 2021 года, включая пропаганду, проведение бесед, распространение литературы и создание интернет-сообществ.

Ранее в России впервые возбудили дело против гражданина за поиск экстремистских материалов в интернете. Поводом для разбирательства стала информация, переданная правоохранительным органам оператором связи.