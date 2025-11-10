Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 06:33

На Камчатке возбудили дело против экс-педагога за оправдание терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

На Камчатке против бывшей учительницы, ранее уволенной за распространение фейков о российской армии, сотрудники УФСБ возбудили новое уголовное дело. Женщину обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщило издание «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

«Фигурантка разместила в Telegram-канале две видеозаписи с призывами к насильственному свержению власти», — говорится в материалах следствия.

Дело возбуждено по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности»). Ранее, в сентябре, экс-учительницу арестовали по статье 282.2 УК РФ за участие в деятельности экстремистской организации.

Следствие полагает, что опубликованные в Telegram видеозаписи содержат призывы к изменению конституционного строя России через вооружённую борьбу. Параллельно продолжается расследование первого уголовного дела: женщину обвиняют в активном участии в запрещённой экстремистской организации с 2021 года, включая пропаганду, проведение бесед, распространение литературы и создание интернет-сообществ.

Молодая учительница задержана за отправку нюдсов 14-летнему ученику
Молодая учительница задержана за отправку нюдсов 14-летнему ученику

Ранее в России впервые возбудили дело против гражданина за поиск экстремистских материалов в интернете. Поводом для разбирательства стала информация, переданная правоохранительным органам оператором связи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar