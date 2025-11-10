Домашние питомцы стали чаще получать сердечные приступы из-за истерик хозяев

Стрессы и эмоциональные всплески владельцев приводят к учащению сердечных приступов у их питомцев – кошек и собак. Такую информацию предоставили специалисты, опрошенные SHOT.

По их данным, за последнее время число кошек и собак с кардиологическими проблемами возросло примерно на 15%. Наиболее подверженными заболеваниям сердца среди кошек оказались породы мейн-кун, рэгдолл и британская, а среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Ветеринар Юлия Градова пояснила, что стрессовые ситуации, создаваемые хозяевами — такие как крики, ссоры или эмоциональное напряжение — вызывают у животных сужение коронарных сосудов, что может привести к ишемии и даже бессимптомным микроинфарктам. Особенно уязвимыми являются собаки крупных пород старшего возраста.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на такие тревожные симптомы как рвота, слабость и одышка. Для доберманов характерен особый риск внезапной смерти, поэтому им необходимо контролировать работу сердца с раннего возраста. В качестве профилактики всем питомцам советуют проводить УЗИ сердца в возрасте шести месяцев и одного года, а в дальнейшем — по назначению ветеринаров. Среди других факторов риска выделяют недостаточное питание и наличие скрытых патологий.

Ранее ветеринарный врач сообщил, что применение жеста «злая рука» с целью запугивания кошек чревато возникновением у животных критического уровня стресса, который может иметь фатальные последствия. Врач пояснил, что данный невербальный сигнал интерпретируется питомцами как явная угроза. Подобные методы воздействия неприемлемы даже в рамках воспитательного процесса, вне зависимости от возрастных особенностей и общего состояния здоровья животного.