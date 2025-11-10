В Челябинске проверят опеку из-за решения вернуть ребёнка в неблагополучную семью

В Челябинской области Следственный комитет РФ начал проверку органов опеки, из-за которых ребёнок, три с половиной года проживший в приёмной семье, может быть возвращён своему биологическому отцу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Органы опеки не начали процедуру лишения родительских прав отца, что создало угрозу возвращения ребенка в неблагоприятные условия. Ситуация стала известна после выхода сюжета на НТВ: мальчик был передан в приёмную семью три с половиной года назад, когда отец не заботился о сыне, а мать была лишена родительских прав.

«Организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Советский районный суд Челябинска постановил вернуть ребенка в биологическую семью после того, как отец согласился выплатить алименты. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и передать информацию об установленных обстоятельствах дела.

Ранее суд отказал Екатерине Бурнашкиной, лишённой родительских прав над дочерью, в удовлетворении иска к органам опеки. Адвокат истца Елена Спиряева подтвердила, что Бурнашкина требовала признать незаконным отказ опеки в установлении временной опеки и вернуть ребёнка, однако суд в её требованиях отказал.