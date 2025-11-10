Литовские фуры покинут Белоруссию после возобновления движения через границу

Свыше 1,1 тыс. литовских грузовых автомобилей, находящихся в Белоруссии, смогут покинуть страну только после того, как будет восстановлено движение через белорусско-литовскую границу. Об этом заявили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.

«Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдёт навстречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять предусмотренные законодательством меры», — подчеркнули в ведомстве.

Там пояснили, что машины размещены на специально оборудованных стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог», «Берестовица», «Бенякони» и «Котловка» для обеспечения безопасности на подъездных дорогах к закрытым литовской стороной пунктам «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Напомним, литовские власти ранее объявили о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября с возможностью продления этого срока. Решение объясняется инцидентами с проникновением в воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позже Вильнюс разрешил проезд через один из пунктов пропуска для отдельных категорий граждан.