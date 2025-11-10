Фон дер Ляйен отменила встречу со Стармером по финансовым обязательствам ЕС

Из-за высокой загруженности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая должна была состояться на полях COP-30 в Бразилии. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, премьер-министр Великобритании хотел встретиться, чтобы выразить свое несогласие с запросом ЕС о выплате до 5,6 миллиардов евро за участие в оборонной программе и внесение отдельных взносов в бюджет Евросоюза. Еврокомиссия сообщила, что встреча не состоялась из-за расхождений в расписаниях.

Представитель британского правительства подчеркнул, что Лондон будет заключать лишь те соглашения, которые принесут пользу Великобритании и её промышленности. При этом, как сообщает Financial Times, в Евросоюзе опасаются, что участие Британии в оборонных проектах ЕС без финансовых вложений может подать негативный пример другим государствам.

Ранее Life.ru сообщал, что страны ЕС могут столкнуться с ежегодными выплатами до 5,6 млрд евро по замороженным российским активам. Без согласованного решения об использовании 140 млрд евро активов ЦБ РФ для кредита Украине, европейским странам придётся нести регулярные финансовые обязательства. Вопрос был отложен до заседания Европейского совета в декабре после провала обсуждения на саммите в Брюсселе, при этом Бельгия уже потребовала гарантий распределения рисков.