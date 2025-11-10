Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 08:05

Делегация партии «Альтернатива для Германии» приедет в Россию в середине ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

С 13 по 16 ноября делегация партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетит Россию с целью поддержания двустороннего диалога. Об этом ТАСС сообщил депутат Бундестага от фракции АдГ Райнер Ротфусс.

«Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября», — подтвердил Ротфусс.

Вместе с Ротфуссом в Россию отправятся и его коллеги по партии. По данным депутата, поездка направлена на укрепление контактов и обмен мнениями между представителями политических кругов Германии и России. Мероприятия делегации включают встречи с российскими чиновниками и обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил, что примет участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей ХДС/ХСС. По его словам, на мероприятии будут участники из стран БРИКС и нескольких государств ЕС. Нойхофф отметил, что конгресс организован Европейским институтом Российской академии наук и посвящён перспективам отношений между странами ЕС и БРИКС.

Милена Скрипальщикова
