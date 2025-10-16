Риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца против России ведёт к поляризации общества. Такое мнение высказал соцпредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллаю, выступая в ходе дебатов в Бундестаге. Он призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию в угрозах безопасности Германии и Европы.

«Почему бы вам, господин Мерц, не стать посредником между Украиной и Россией? Это соответствовало бы должности федерального канцлера Германии», — сказал он.

Лидер АдГ подчеркнул, что разумная политика способствует балансу интересов и укреплению мира. Он отметил, что Мерц постоянно формулирует новые угрозы в адрес России без предоставления доказательств, что пугает граждан и возвращает немецкое общество к эпохе холодной войны. Хрупалла призвал канцлера сосредоточиться на дипломатии и переговорах, а не на обвинениях, и напомнил о недоказанных заявлениях Мерца о российских БПЛА в воздушном пространстве ФРГ.

Ранее сообщалось, что агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отношению к России может быть связана с семейными воспоминаниями о Советском Союзе и Второй мировой войне. Мерца могли повлиять семейные истории о войне, что, возможно, побуждает его высказываться столь резко и эмоционально.