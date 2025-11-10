Шмыгаль: Киев готов к «безоговорочному прекращению огня» по предложению Трампа

Украина готова согласиться на «безоговорочное прекращение огня», предложенное президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью латвийской телерадиокомпании заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. По его словам, Киев ждёт шагов Москвы, чтобы начать диалог.

«Мы должны перейти к дипломатическим переговорам. Мы этого хотим. Это чёткая позиция моего президента, нашего правительства, парламента и общества», — сказал он.

Украина не видит действий со стороны России, направленных на прекращение конфликта. Он отметил, что для обеспечения безопасности стране необходима сильная армия и вооружения, способные наносить удары по территории противника, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Шмыгаль подчеркнул, что сначала следует остановить боевые действия, а затем перейти к дипломатическим переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, что основной причиной, по которой пока не удаётся достичь урегулирования ситуации на Украине, он считает нежелание России прекращать военные действия. По его словам, именно из-за этого откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.