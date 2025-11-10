Временный президент Сирии впервые в истории посетит Белый дом

Президент США Дональд Трамп 10 ноября примет в Вашингтоне лидера Сирии, президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа. На переговорах планируется обсудить снятие санкций, укрепление двусторонних отношений и совместные действия против ИГИЛ*.

«Безусловно, это исторический визит. Это первый визит сирийского президента в Белый дом за более чем 80 лет», — заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.

Специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Томас Барак сообщил, что на встрече в Вашингтоне аш-Шараа, как ожидается, подпишет соглашение о присоединении Дамаска к международной коалиции против ИГИЛ*, созданной США в 2014 году. Коалиция была сформирована после того, как группировка установила контроль над третью территории Сирии и 40% территории Ирака.

Ранее стало известно о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка. Это решение принято в рамках усилий президента Дональда Трампа по созданию условий для возрождения Сирии. Исключение касается переходного периода и позволит двум ключевым сирийским чиновникам проводить определённые финансовые и дипломатические операции без ограничений, накладываемых санкциями.

