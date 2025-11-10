Опрос показал, кто в России больше всего доволен своей работой

Россияне назвали профессии, представители которых чаще всего довольны своей карьерой. Итоги опроса SuperJob приводит РБК.

Всего в исследовании участвовали 5 тысяч человек из 879 населённых пунктов. Почти половина — 45% — заявили, что сделали правильный профессиональный выбор. Треть хотели бы сменить сферу, ещё 20% затруднились ответить.

Мужчины чаще довольны работой, чем женщины: 48% против 43%. У респондентов с высшим образованием показатель — 44%, со средним профобразованием — 40%. Самые неуверенные — молодые до 35 лет: только 41% считают, что выбрали правильную профессию. С возрастом уверенность растёт — до 51% у людей старше 45 лет. Самый высокий уровень удовлетворённости у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

По профессиям лидируют медсёстры (59%), водители (58%) и HR-менеджеры (57%). Меньше всего довольства у охранников, продавцов и курьеров.

SuperJob также напомнил портрет «среднестатистического россиянина» по данным Росстата: это женщина 41 года, чаще всего занятая в торговле, со средней зарплатой 84 тысячи рублей. Большая часть свободного времени россияне проводят дома — смотрят фильмы, общаются, проводят время в интернете или читают.

Ранее SuperJob назвал самые престижные профессии: программисты, врачи и военнослужащие вошли в первую тройку.