10 ноября, 09:45

Песков: ЕС раззадоривает Киев и внушает сказку о победе, мешая урегулированию

Обложка © Life.ru

Переговоры по Украине находятся в паузе не по вине России, а из-за давления европейских стран на Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши собеседники не дают дальше вести разговор. Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ситуация с переговорами по Украине зависла, и Россия не несёт за это ответственности. Песков подчеркнул, что именно влияние европейских стран мешает продолжению диалога, так как они убеждают Киев в возможности одержать военную победу.

Трамп: В вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине последней капли нет

Ранее Песков заявил, что пауза в урегулировании украинского конфликта связана с нежеланием Киева идти по политико-дипломатическому пути и провокациями со стороны европейских стран. По его словам, именно давление со стороны ЕС побуждает украинский режим продолжать боевые действия, что с каждым днём ухудшает положение страны.

