10 ноября, 09:54

ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВСУ

Обложка © Владимир/Фотохроника ТАСС

Минобороны России сообщило, что ночью российские войска нанесли групповой высокоточный удар по военным объектам на Украине. В операции использовали ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

По данным ведомства, были поражены склад с реактивными снарядами для РСЗО «Ольха», цеха сборки и места хранения дальнобойных дронов, а также центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ. Кроме того, удары пришлись по нескольким военным аэродромам.

В Минобороны уточнили, что атака стала ответом на «террористические действия» Украины против гражданских объектов в России. Все заявленные цели, по данным ведомства, уничтожены.

«Кинжал» — это российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, способная атаковать цели на расстоянии до тысячи километров, маневрируя на сверхвысокой скорости. Впервые о её боевом применении сообщили в 2022 году, после начала спецоперации. С тех пор «Кинжал» неоднократно использовался для ударов по укреплённым объектам, командным пунктам и складам вооружений ВСУ, поскольку такие ракеты труднее всего перехватить существующими системами ПВО.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

