10 ноября, 10:06

Умер профессор СПбГУ Толстой, который обучал Путина, Медведева и Бастрыкина

Обложка © spbu

Российское научное сообщество понесло невосполнимую утрату: ушёл из жизни Юрий Толстой, почётный профессор СПбГУ и академик Российской академии наук. Учёный-правовед, чья карьера охватила советский и постсоветский периоды, скончался на пороге своего столетия в 99-м году жизни.

В СПбГУ отметили, что его влияние на формирование российской элиты невозможно переоценить. Говорили, что именно его лекции заложили фундамент для правового мышления будущего президента Владимира Путина, а также таких фигур, как Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин и Константин Чуйченко.

Среди его многочисленных заслуг — звание заслуженного деятеля науки РФ и высшая юридическая премия «Юрист года». По данным ведомственных источников, учёный также был отмечен высшей наградой Минюста, медалью имени Анатолия Кони. В 2022 году академик Толстой получил высшую государственную награду — полный комплект ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее стало известно, что в США на 98-м году жизни умер знаменитый биолог Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Учёный скончался в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, после борьбы с инфекцией.

