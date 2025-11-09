Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 10:50

Умер художник-концептуалист, автор картин «Слава КПСС» и «Горизонт» Эрик Булатов

Эрик Булатов. Обложка © ТАСС / Natache, URA.Ru

Эрик Булатов. Обложка © ТАСС / Natache, URA.Ru

Ушёл из жизни выдающийся художник-концептуалист Эрик Булатов. Ему было 92 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ). Булатов оставил значительный след в современном российском искусстве, будучи одним из пионеров обновления живописи во второй половине прошлого столетия.

Причина ухода из жизни остаётся неизвестной. О времени и месте церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

В начале 1970-х годов Эрик Булатов начал создавать монументальные произведения, в которых исследовал социальные аспекты советской жизни, используя образы из средств массовой информации, в том числе лозунги, надписи и плакаты.

Переломным моментом в его карьере стал 1988 год. После успешных персональных выставок в ведущих мировых арт-центрах, таких как Кунстхалле в Цюрихе и Центр Жоржа Помпиду, Булатов был признан на международном уровне. Его талант был отмечен ЮНЕСКО, присудившей ему звание лучшего художника года, а его работы пополнили собрания западных музеев и частных коллекций. С 1989 года художник проживал в Нью-Йорке, а с 1992 года – в Париже, не прекращая при этом выставочную деятельность в России. К числу его наиболее известных работ относятся «Слава КПСС», «Вход — нет входа», «Свобода», «Живу-вижу» и «Горизонт».

Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер от рака лёгких
Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер от рака лёгких

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Владимира Симонова. Актёру было 68 лет, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Симонов известен по ролям в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», сериалах «Граница. Таёжный роман», «Московские окна» и «Дети Арбата». Всего в его фильмографии более 150 ролей.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar