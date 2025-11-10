Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 10:27

Домодедовские таможенники задержали иностранца с 7 тысячами хвостов куницы

Обложка © ФТС России

Обложка © ФТС России

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни предотвратили попытку незаконного вывоза почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Комментарий сотрудника ФТС об инциденте с хвостами куницы. Видео © ФТС России

Иностранного гражданина остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями. Мужчина заявил, что перевозил их для создания поделок в детском лагере.

Экспертиза установила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ввоз контрабанды из кожи редких рептилий на 2 млн пресекли таможенники в Казани
Ввоз контрабанды из кожи редких рептилий на 2 млн пресекли таможенники в Казани

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли крупную партию незадекларированной валюты на сумму свыше 110 тысяч долларов. Российский гражданин был задержан после прибытия рейсом из Стамбула, когда готовился к вылету в Казань. Сотрудники таможни обнаружили подозрительные упаковки в его багаже во время сканирования, после чего мужчину сняли с рейса.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ФТС России
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar