Домодедовские таможенники задержали иностранца с 7 тысячами хвостов куницы

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни предотвратили попытку незаконного вывоза почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Комментарий сотрудника ФТС об инциденте с хвостами куницы. Видео © ФТС России

Иностранного гражданина остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями. Мужчина заявил, что перевозил их для создания поделок в детском лагере.

Экспертиза установила, что это хвосты куницы общей стоимостью 183 тысячи рублей. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли крупную партию незадекларированной валюты на сумму свыше 110 тысяч долларов. Российский гражданин был задержан после прибытия рейсом из Стамбула, когда готовился к вылету в Казань. Сотрудники таможни обнаружили подозрительные упаковки в его багаже во время сканирования, после чего мужчину сняли с рейса.