Контрабандист со 110 тыс. долларов дал дёру от таможенников в Шереметьево

Крупную партию незадекларированной валюты на общую сумму свыше 110 тысяч долларов изъяли у пассажира в аэропорту Шереметьево. О задержании сообщила пресс-служба ФТС.

Контрабандист убежал от таможенников. Видео © Предоставлено Life.ru

Российский гражданин был задержан после прибытия рейсом из Стамбула при подготовке к вылету в Казань. Сотрудники таможни обнаружили подозрительные плотные упаковки в его багаже во время сканирования.

После установления личности владельца чемодана его сняли с рейса. В зоне таможенного контроля задержанный отказался открывать багаж и предпринял попытку побега, но был остановлен сотрудниками. При досмотре у него изъяли денежные средства в различных валютах, включая турецкие лиры, азербайджанские манаты и бразильские реалы.

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение таможенного законодательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных средств в особо крупном размере.

Ранее Life.ru рассказывал, какое влияние на российский бюджет оказала работа таможенной службы. Как сообщил замглавы ФТС Владимир Ивин, только за первые девять месяцев текущего года отчисления ведомства в государственную казну составили 4,2 триллиона рублей.