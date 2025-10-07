Валдайский форум
7 октября, 08:42

Таможня влила в российскую казну 4,2 трлн рублей

Обложка © Федеральная таможенная служба

На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин сообщил о перечислении в федеральный бюджет 4,2 трлн руб. за январь-сентябрь 2025 года.

«ФТС обеспечивает экономическую безопасность, являясь администратором доходов федерального бюджета. За 9 месяцев текущего года перечислено 4,2 трлн рублей», — отчитался он.

Ранее Life.ru сообщал, что за первую половину 2025 года российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 753,4 миллиона рублей. Кстати, это на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

