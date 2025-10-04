Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 21:01

Мишустин назначил Ольгу Смолягу заместителем главы ФТС России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Смоляги на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). До этого Смоляга исполняла обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Смолягу Ольгу Александровну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — указано в тексте документа.

Первая женщина за 1400 лет: Сара Маллалли назначена архиепископом Кентерберийским
Первая женщина за 1400 лет: Сара Маллалли назначена архиепископом Кентерберийским

Ранее Екатерина Грибкова стала новым представителем Республики Коми в Совете Федерации, представляя в верхней палате парламента интересы законодательной власти региона. Решение было принято на тайном электронном голосовании в региональном парламенте, где за её кандидатуру отдали свои голоса 29 из 30 депутатов. Грибкова ранее занимала должность первого заместителя председателя правительства региона и курировала социальную сферу. Она является выпускницей Сыктывкарского государственного университета по специальности «Социальная работа», также имеет юридическое образование.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ФТС России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar