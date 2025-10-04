Мишустин назначил Ольгу Смолягу заместителем главы ФТС России
Обложка © Life.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Смоляги на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). До этого Смоляга исполняла обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Смолягу Ольгу Александровну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — указано в тексте документа.
