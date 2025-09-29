Представителем Коми в Совете Федерации назначена Екатерина Грибкова

Екатерина Грибкова избрана новым представителем Республики Коми в Совете Федерации. Она будет представлять в верхней палате парламента интересы законодательной власти региона. Решение было принято в ходе тайного электронного голосования в региональном парламенте, где за её кандидатуру проголосовали 29 из 30 депутатов.

«Полномочиями сенатора Российской Федерации от законодательного органа власти Республики Коми наделена Екатерина Грибкова», — огласил результаты голосования спикер парламента Александр Макаренко.

Кандидатура Грибковой была предложена фракцией «Единой России», руководитель которой Сергей Артеев пояснил, что при выборе исходили из требований к личному авторитету, профессиональной зрелости, знанию отраслей и пониманию устройства республики.

Грибкова ранее занимала должность первого заместителя председателя правительства региона и курировала социальную сферу. Она является выпускницей Сыктывкарского государственного университета по специальности «Социальная работа», также имеет юридическое образование. Её профессиональный путь включает работу в органах социальной защиты, Министерстве здравоохранения региона, а с 2021 по 2023 год она возглавляла Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, после чего была назначена на должность вице-премьера регионального правительства.

По результатам голосования, проведённого в ходе заседания Государственного Совета Республики Коми, новым председателем избран Александр Макаренко. За его кандидатуру высказались 28 из 30 присутствовавших депутатов. Возглавляющий фракцию «Единая Россия» Сергей Артеев отметил, что Макаренко – опытный и авторитетный политик, обладающий всеми необходимыми качествами для выполнения обязанностей спикера.