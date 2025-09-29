Председателем Государственного совета Коми назначен Александр Макаренко
Обложка © komi.er.ru
По итогам голосования, состоявшегося на заседании Госсовета Республики Коми, на должность спикера избран Александр Макаренко. Его кандидатура получила поддержку 28 из 30 присутствовавших депутатов.
«Председателем госсовета Республики Коми избран депутат госсовета Макаренко Александр Петрович», — озвучил итоги тайного электронного голосования председательствующий депутат Владимир Косов.
По словам лидера фракции «Единая Россия» Сергея Артеева, Макаренко является опытным и уважаемым политиком в Госсовете, обладающим необходимыми компетенциями для этой должности. По итогам голосования Макаренко выразил признательность за оказанное ему доверие. Он заверил присутствующих, что приложит все свои знания и опыт для улучшения благосостояния республики и её граждан.
