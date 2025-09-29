Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 09:20

Председателем Государственного совета Коми назначен Александр Макаренко

Обложка © komi.er.ru

Обложка © komi.er.ru

По итогам голосования, состоявшегося на заседании Госсовета Республики Коми, на должность спикера избран Александр Макаренко. Его кандидатура получила поддержку 28 из 30 присутствовавших депутатов.

«Председателем госсовета Республики Коми избран депутат госсовета Макаренко Александр Петрович», — озвучил итоги тайного электронного голосования председательствующий депутат Владимир Косов.

По словам лидера фракции «Единая Россия» Сергея Артеева, Макаренко является опытным и уважаемым политиком в Госсовете, обладающим необходимыми компетенциями для этой должности. По итогам голосования Макаренко выразил признательность за оказанное ему доверие. Он заверил присутствующих, что приложит все свои знания и опыт для улучшения благосостояния республики и её граждан.

Герой России Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области
Герой России Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области

А ранее сообщалось, что Светлана Захарова заменила Волынец на посту детского омбудсмена Татарстана. Инициатором выдвижения кандидатуры Захаровой, ранее прекратившей полномочия депутата, выступил Рустам Минниханов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar