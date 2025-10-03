Первая женщина за 1400 лет: Сара Маллалли назначена архиепископом Кентерберийским

В истории Англиканской церкви произошло эпохальное событие — впервые за 1400 лет существования Кентерберийской кафедры её возглавит женщина. Король Великобритании Карл III утвердил кандидатуру Сары Маллалли на должность архиепископа Кентерберийского, который является духовным лидером Англиканского сообщества. Официальное заявление по данному поводу выпустил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Я приветствую назначение её преосвященства достопочтенной дамы Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на эту должность», — отметил глава правительства.

Биография 62-летней Сары Маллалли уникальна: более 35 лет она посвятила работе в Национальной службе здравоохранения, где в 37 лет стала самой молодой главной медсестрой Англии, а в 2005 году была удостоена титула Дамы-Командора Ордена Британской империи. Пройдя путь от диакона до епископа, она последовательно устанавливала исторические прецеденты: в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году возглавила деканат Королевских капелл.

К слову, архиепископ Кентерберийский является духовным лидером Церкви Англии и всего Англиканского сообщества, объединяющего порядка 85 миллионов верующих во всём мире. Резиденцией предстоятеля служит Кентерберийский собор Святого Августина.

Ранее сообщалось, что в Букингемском дворце больше не требуется белый дресс-код для теннисистов. Король Карл III снял запрет на цветную одежду для игроков на корте дворца, стремясь создать более непринуждённую обстановку. Этот корт, построенный в 1919 году, в основном используется персоналом, но иногда и членами королевской семьи. Обязательное ношение белой формы действовало на протяжении 106 лет.