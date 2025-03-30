Реинкарнацию Далай-ламы предложили признать по законам КНР

Вопрос о реинкарнации Далай-ламы необходимо решать, руководствуясь китайским законодательством, исторически сложившимися традициями и религиозными канонами. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе Ла Ба во время общения с журналистами.

«Необходимо следовать исторической традиции и всем соответствующим религиозным ритуалам. И особенно важно следовать закону КНР», — сказал Ла Ба.

Дело в том, что Далай-лама XIV с 1959 года находится в изгнании. Китайские власти считают его сепаратистом. В июле духовному учителю стукнет 90 лет, поэтому вопрос о преемнике приобретает всё большую актуальность.

Далай-лама намекал, что на сей раз его преемник родится за пределами Китая. Но Пекин хочет самостоятельно назначать всех высокопоставленных тибетских монахов, поэтому реинкарнация, пришедшая с чужой земли не устраивает власти КНР.

По традиции тибетского буддизма, Далай-лама не выбирается и не назначается, а перерождается. Когда буддийский наставник умирает, его преемника разыскивают среди тибетских мальчиков, рождённых в срок от 49 дней до двух лет после смерти главы буддистов. Чтобы понять, действительно ли перед ними реинкарнация, монахи используют оставленные ушедшим учителем указания. Ребёнок должен взаимодействовать с людьми и вещами из жизни предыдущего Далай-ламы. Если он узнает их, то он и есть — новый духовный вождь.