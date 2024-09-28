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28 сентября, 19:49

Российскому банку потребовалась помощь далай-ламы, чтобы вернуть украденные деньги

Mash: Предприниматель из Индии обокрал «Цифра банк» на 10 миллионов рублей

Топ-менеджеры российского «Цифра Банка» обратились к предпринимателю из Индии, чтобы наладить связи с банками страны. Однако житель азиатской страны оказался хитрее — забрал 10 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении, передаёт Telegram-канал Mash.

Выйти на связь с индусом по имени Даял Мохан Раи оказалось не так-то просто. Он пропал с радаров с крупной суммой на руках. Тогда российские топ-менеджеры решили связаться с главой буддистов — далай-ламой. Они вспомнили, что Даял привозил его в 2004 году в Россию.

Укравшая 23 млн у банка кассирша из Ачинска вышла на свободу по УДО, не вернув деньги
Укравшая 23 млн у банка кассирша из Ачинска вышла на свободу по УДО, не вернув деньги

Ранее Life.ru сообщали, что инвалид в Москве украл 120 тысяч рублей у президента турецкого банка. Россиянин открыл Audi и достал оттуда 90 тысяч рублей и конвертик, где оказалось 300 долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Полина Никифорова
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