Российскому банку потребовалась помощь далай-ламы, чтобы вернуть украденные деньги
Mash: Предприниматель из Индии обокрал «Цифра банк» на 10 миллионов рублей
Топ-менеджеры российского «Цифра Банка» обратились к предпринимателю из Индии, чтобы наладить связи с банками страны. Однако житель азиатской страны оказался хитрее — забрал 10 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении, передаёт Telegram-канал Mash.
Выйти на связь с индусом по имени Даял Мохан Раи оказалось не так-то просто. Он пропал с радаров с крупной суммой на руках. Тогда российские топ-менеджеры решили связаться с главой буддистов — далай-ламой. Они вспомнили, что Даял привозил его в 2004 году в Россию.
Ранее Life.ru сообщали, что инвалид в Москве украл 120 тысяч рублей у президента турецкого банка. Россиянин открыл Audi и достал оттуда 90 тысяч рублей и конвертик, где оказалось 300 долларов.
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