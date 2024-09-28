Российскому банку потребовалась помощь далай-ламы, чтобы вернуть украденные деньги

Топ-менеджеры российского «Цифра Банка» обратились к предпринимателю из Индии, чтобы наладить связи с банками страны. Однако житель азиатской страны оказался хитрее — забрал 10 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении, передаёт Telegram-канал Mash.

Выйти на связь с индусом по имени Даял Мохан Раи оказалось не так-то просто. Он пропал с радаров с крупной суммой на руках. Тогда российские топ-менеджеры решили связаться с главой буддистов — далай-ламой. Они вспомнили, что Даял привозил его в 2004 году в Россию.