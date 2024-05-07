Укравшая 23 млн у банка кассирша из Ачинска вышла на свободу по УДО, не вернув деньги
Укравшая 23 миллиона рублей кассирша из Ачинска вышла на свободу по УДО
Кассирша банка Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, вышла на свободу по УДО. Обложка © VK / Анна Григорьева
Кассирша Анна Григорьева из Ачинска Красноярского края, которая украла 23 миллиона рублей у банка, вышла по УДО. В заключении она провела полгода, но так и не вернула 20 миллионов. Если считать дни в СИЗО, за решёткой Анна находилась 869 дней, а если разделить пропавшую сумму на этот срок, то выходит 23 тысячи рублей за каждые сутки лишения свободы.
На видео попал момент, как кассирша Анна Григорьева крадёт 23 миллиона рублей в банке в Ачинске. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Из мест заключения бывшая кассирша вышла 3 мая, её прошение об условно-досрочном освобождении удовлетворил суд. Таким образом, Григорьева отбыла половину шестилетнего срока: ей зачли время нахождения под стражей на период расследования и суда.
На сайте Ачинского городского суда ходатайство об освобождении женщины появилось 16 апреля. Уточняется, что его поддержали прокуратура и ГУ ФСИН. Решение никто не обжаловал.
Напомним, что 7 декабря 2021 года сотрудники банка в Ачинске заметили пропажу 23 миллионов рублей. При этом кража произошла четырьмя днями ранее. Сама кассирша после преступления якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщину госпитализировали, но угрозами она заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Через неделю после кражи кассирша сама пришла в полицию. 26 мая 2023 года её приговорили к шести годам лишения свободы. Супруг Григорьевой Денис также получил шесть лет — за подстрекательство к хищению. Он отбывает заключение и на УДО не подавал. Кстати, в МВД выяснили, что мужчина — заядлый игроман и проиграл в подпольном казино десять миллионов рублей. Украденные из банка деньги супруги потратили на погашение долгов, развлечения, покупку брендовых вещей, косметики, гаджетов.