Укравшая 23 млн у банка кассирша из Ачинска вышла на свободу по УДО, не вернув деньги

Кассирша Анна Григорьева из Ачинска Красноярского края, которая украла 23 миллиона рублей у банка, вышла по УДО. В заключении она провела полгода, но так и не вернула 20 миллионов. Если считать дни в СИЗО, за решёткой Анна находилась 869 дней, а если разделить пропавшую сумму на этот срок, то выходит 23 тысячи рублей за каждые сутки лишения свободы.