Карл III отменил строгий 106-летний запрет

В Букингемском дворце отменили обязательный белый дресс-код для теннисистов. Об этом сообщает The Times.

Король Карл III разрешил игрокам на корте дворца носить цветную одежду вместо традиционной белой. По данным издания, монарх хотел сделать атмосферу более раскованной.

Корт, построенный в 1919 году, чаще всего используют сотрудники дворца, но иногда там играют и члены королевской семьи. Правило о белой форме просуществовало 106 лет.