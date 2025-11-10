Песков: Москва хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее

Россия хотела бы как можно скорее завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, окончание боевых действий возможно только тогда, когда будут выполнены все цели, которые Москва обозначила в начале спецоперации.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. Он завершится, когда Россия достигнет поставленных задач», — подчеркнул Песков.

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Её цели — демилитаризация Украины и обеспечение безопасности Донбасса. Переговоры между сторонами прерывались несколько раз, а боевые действия сохраняются по всей линии фронта. Кремль не раз подчеркивал, что окончание конфликта возможно только после достижения всех заявленных задач.