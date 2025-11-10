Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 10:18

Песков: Москва хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия хотела бы как можно скорее завершить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, окончание боевых действий возможно только тогда, когда будут выполнены все цели, которые Москва обозначила в начале спецоперации.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. Он завершится, когда Россия достигнет поставленных задач», — подчеркнул Песков.

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Её цели — демилитаризация Украины и обеспечение безопасности Донбасса. Переговоры между сторонами прерывались несколько раз, а боевые действия сохраняются по всей линии фронта. Кремль не раз подчеркивал, что окончание конфликта возможно только после достижения всех заявленных задач.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar