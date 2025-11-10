В Тюменской области из-за вспышки инфекции на птицефабрике сожгут кур

В Тюменской области на территории птицеводческого предприятия зафиксирована вспышка инфекционного заболевания. Из-за угрозы распространения инфекции поставки продукции временно прекращены. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Чтобы не допустить распространения заболевания, принято решение о проведении убоя птицы с её уничтожением. Все мероприятия проводятся в рамках действующих ветеринарных норм и правил», — говорится в сообщении.

При массовом заболевании животных допускается сжигание трупов птиц под открытым небом в специальных траншеях до полного уничтожения. Место для этих работ специалисты выбрали с учётом направления ветра и удалённости от жилых зон. Контроль за соблюдением всех ветеринарных требований осуществляют профильные службы.

Ранее стало известно, что в продукции Любинской птицефабрики и компании «Литан Фуд» были обнаружены остатки антибиотиков. Проверка выявила наличие препарата «Толтразуриласульфон» в яйцах и «Офлоксацина» — в яичном меланже. Употребление такой продукции может представлять опасность для здоровья, так как даже малые дозы антибиотиков способствуют развитию устойчивости к лекарствам и делают лечение инфекций менее эффективным.