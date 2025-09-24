Опасную бактерию обнаружили в куриных биточках торговой марки «Троекурово»

В мясных полуфабрикатах торговой марки «Троекурово» обнаружили опасную бактерию сальмонеллу. Суд обяжет производителя выплатить штраф в 350 тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Бактерии выявили в сливочных биточках из мяса цыплят-бройлеров указанной торговой марки. Производителем продукции является АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Пробы продукции отобрали весной в магазине «Магнит» в Новосибирской области. Разбирательство по данному факту длилось полгода.

Суд постановил привлечь птицефабрику к административной ответственности по статье о нарушении изготовителем требований технических регламентов и назначил штраф в размере 350 тысяч рублей. При этом решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ предупредили о сальмонелле в замороженных окорочках от производителя «Благояр». Проверка выявила несоблюдение санитарных норм на предприятии «Ростовский бройлер», а опасная бактерия была обнаружена на пробах продукции, представленной в столичном ТЦ.