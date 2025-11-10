Более 300 молодых семей на Кубани получили помощь от государства на жильё

В Краснодарском крае более 300 молодых семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий в 2025 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Собственное жильё — это важная основа стабильности и уверенности в будущем. В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства на господдержку при улучшении жилищных условий», — сказал он.

Среди получателей помощи — 139 многодетных семей, на поддержку которых направлено 805 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Ещё 150 семей участников СВО получили более 242 миллионов рублей из краевого бюджета. На данный момент своё право на выплату уже реализовали 295 семей. Больше всего социальных выплат выдано в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и Северском районе. Размер субсидии зависит от норматива стоимости квадратного метра, установленного муниципалитетом.

Ранее стало известно, что на поддержку семей 51 погибшего и пострадавших в трагической аварии 2021 года было направлено более миллиарда рублей. Власти не стали ограничиваться стандартными выплатами и организовал дополнительную помощь, включая компенсации, улучшение жилищных условий, покупку квартир, их ремонт и приобретение автомобилей для семей погибших шахтёров.